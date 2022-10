EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Private Equity

Andera Partners erhält 456 Millionen Euro für seinen bisher größten Life Sciences Fonds und bestätigt so die Attraktivität des Sektors und seines Impacts



10.10.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Andera Partners erhält 456 Millionen Euro für seinen bisher größten Life Sciences Fonds und bestätigt so die Attraktivität des Sektors und seines Impacts PARIS, 10. OKTOBER 2022 - Andera Life Sciences, der auf innovative Therapien und Medizintechnik spezialisierte Geschäftsbereich der Kapitalanlagegesellschaft Andera Partners, gab heute den Abschluss der Finanzierungsrunde seines BioDiscovery-6 Fonds in Höhe von 456 Millionen Euro bekannt. Die sechste Generation der BioDiscovery-Fonds bestätigt die Position von Andera Partners als einem der führenden Risikokapitalgeber für Life Sciences in Europa. Die bestehenden institutionellen Investoren der BioDiscovery-Fonds haben ihr Vertrauen in das Managementteam und seine Strategie erneuert. Sie werden begleitet von neuen Zeichnern des Fonds, in der Mehrzahl Dachfonds, Versicherungsgesellschaften, Versicherungen auf Gegenseitigkeit, Vorsorgeeinrichtungen, Family Offices, Privatinvestoren sowie Unternehmen aus der Pharmaindustrie. Mit diesem neuen Fonds kann das Managementteam seine fokussierte Anlagestrategie fortsetzen, den Aufbau eines ausgewogenen Portfolios innovativer Unternehmen in Europa und den USA vorantreiben und die Entwicklung von Therapeutika und medizinischen Technologien in allen Phasen unterstützen. Bisher hat der BioDiscovery 6 Fonds Investitionen in sechs Unternehmen getätigt: Evommune, Amolyt, TargED, Tubulis, Mineralys und ImCheck. Die Partner von Andera Life Sciences (Sofia Ioannidou, Olivier Litzka, Gilles Nobécourt, Jan Van den Bossche, Raphaël Wisniewski) kommentierten: "Wir fühlen uns durch die fortgesetzte Unterstützung unserer Investoren geehrt. Sie bestätigt unsere Position als einer der führenden Akteure in unserem Sektor. Die dynamische Entwicklung der Biodiscovery-Fondsfamilie zeugt vom wachsenden Interesse der Investoren an der Finanzierung medizinischer Innovationen. Etwa zwanzig Therapien, die Patienten und Ärzten heute zur Verfügung stehen, sind aus der Tätigkeit von Andera Life Sciences und seiner Portfoliounternehmen in mehr als 20 Jahren hervorgegangen. Diese Arbeit möchten wir fortsetzen". Das seit über 20 Jahren aktive Andera Life Sciences Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie bislang mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und in mehr als 80 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert und dadurch die Investitionstätigkeit im Sektor Life Sciences in Europa maßgeblich geprägt. Die BioDiscovery-Fonds haben mehr als vierzig vielbeachtete Exits hervorgebracht, etwa 20 Unternehmen wurden dabei vollständig veräußert, wie zuletzt Corvidia, Arvelle, Sanifit und ReViral; hinzu kommen etwa 20 Börsengänge, darunter Axonics, Nyxoah und LogicBio. Das Team von Andera Life Sciences wird von fünf Partnern geleitet: Sofia Ioannidou, Olivier Litzka, Gilles Nobécourt, Jan Van den Bossche und Raphaël Wisniewski. Die insgesamt 14 Experten verfügen über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das Andera Team mit seinem großen Netzwerk internationaler Partner ist ein idealer strategischer Partner für innovative Unternehmen und bietet in allen Phasen des Wachstums sowohl finanzielle als auch wissenschaftliche Unterstützung. Der Fonds BioDiscovery 6, der gemäß der "European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)" als Artikel 8 Fonds eingestuft ist, verfolgt ehrgeizige Ziele im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen. Darüber hinaus trägt er zum UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit "Gesundheit und Wohlbefinden" bei. ÜBER ANDERA PARTNERS Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas' Teams verwalten mehr als 3,6 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), sponsorenfreie Transaktionen (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra). Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 95 Mitarbeiter, davon 58 Investment-Profis. Andera Partners ist eine Limited Partnership und wird operativ von einem Vorstand aus 12 Partnern geführt. Die verantwortungsbewusste und engagierte Gesellschaft kooperiert mit gemeinnützigen Organisationen und ergreift konkrete Maßnahmen im Kampf gegen die globale Erwärmung. ANSPRECHPARTNER MEDIEN Nicolas DELSERT - ANDERA PARTNERS - n.delsert@anderapartners.com - +33 1 85 73 52 88

n.delsert@anderapartners.com Raimund GABRIEL - MC Services - raimund.gabriel@mc-services.eu - +49 89 210 228 30

raimund.gabriel@mc-services.eu Dr. Johanna KOBLER - MC Services - johanna.kobler@mc-services.eu - +49 89 210 228 46

10.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com