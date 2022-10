Die US-Großbank JPMorgan hat Ende letzter Woche eine neue Studie zu BYD veröffentlicht und das Kursziel für den Autobauer deutlich reduziert. Bei den Anlegern sorgte das für wenig Freude, in der Folge verloren die Papiere deutlich und auch am Montag notiert die Aktie in Hongkong mit rund vier Prozent im Minus.JPMorgan-Analyst Nick Lai geht davon aus, dass der Druck auf die Fahrzeugverkäufe und die Kursperformance bei chinesischen Autobauern im vierten Quartal weiterhin anhalten dürfte. Ein Schlüssel ...

