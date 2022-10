Puma-Calls mit 71%-Chance bei Kurserholung auf 51 Euro

Mit Kursrückgängen im Bereich von 56 Prozent zählen die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma (ISIN: DE0006969603) zu den schwächsten Werten im DAX seit dem Jahresbeginn 2022. Von ihrem 12-Monatstief vom 3.10.22 bei 45,64 Euro konnte sich die Puma-Aktie in den vergangenen Tagen leicht nach oben hin absetzen. Allerdings startete sie schwach in die neue Handelswoche

Trotz der eingetrübten Aussichten für die Branche bekräftigten Experten in neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Für Anleger, die den starken Kursrückgang der Puma-Aktie als übertrieben ansehen und in den nächsten Tagen zumindest wieder eine Kurserholung auf 51 Euro erwarten, wo sie zuletzt am 6.10.22 notierte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 46 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 46 Euro, Bewertungstag 14.12.22, BV 0,1, ISIN: DE000HC0KE08, wurde beim Puma-Aktienkurs von 46,40 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Kurserholung auf 51 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+52 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,005 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,005 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK6HT55, wurde beim Puma-Kurs von 46,40 Euro mit 0,57 - 0,58 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 51 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,99 Euro (+71 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,919 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,919 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK7XU10, wurde beim Puma-Kurs von 46,40 Euro mit 0,97 - 0,98 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 51 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,40 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de