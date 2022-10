Bei Nachrichten wie dieser können viele nur noch müde lächeln: Digital-Token im Wert von etwa 100 Mio. US-Dollar wurden an einer Schnittstelle der weltgrößten Krypto-Börse Binance abgesaugt, berichtete "Bloomberg" am Freitag (7.10.). Vielleicht waren es auch 110 Mio. Inzwischen aber, twitterte Binance-Mitgründer Changfeng Zhao, sei wieder alles unter Kontrolle. Die Gesamtsumme, die durch Hacks allein 2022 aus der Krypto-Sphäre verschwunden ist, steigt damit auf rd. 2 Mrd. Dollar.Seit die Kurse von Bitcoin und Co. ernsthaft ins Rutschen kamen, ist der Investorenkreis wieder stärker auf strenggläubige Krypto-Jünger zusammengeschrumpft. Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, hält es für "gut möglich, dass Kryptowährungen noch eine Weile an Wert verlieren, wie man es für den Aktienmarkt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...