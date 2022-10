Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der letzten Woche dominierten steigende Zinserhöhungserwartungen das Bild an den Finanzmärkten, obwohl konjunkturelle Datenveröffentlichungen in Europa ein gemischtes Bild präsentierten, so die Analysten der Helaba.Die nach dem OPEC+-Beschluss erhöhten Ölpreise hätten den Marktteilnehmern die Inflationsgefahren wieder ins Bewusstsein gerufen, obwohl die deutsche Industrie mit schwachen Aufträgen und sinkender Produktion enttäuscht habe. In den USA hingegen sei das Bild der Wirtschaft solider und so seien es vor allem die Zinserwartungen bezüglich der FED gewesen, die die Rentenmärkte nach den Kursspitzen am letzten Montag erneut hätten abrutschen lassen. Zahlreiche Redebeiträge von Geldpolitikern hätten zudem keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Leitzinsen weiter kräftig erhöht werden müssten. Die anstehenden US-(Kern-)Inflationszahlen würden in dieser Woche ebenfalls darauf hinweisen. ...

