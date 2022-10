Am 07.10.2022, 13:22 Uhr notiert die Aktie Daimler Truck mit dem Kurs von 24.35 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investitionsgüter". In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Daimler Truck auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung ...

