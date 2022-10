Für die Aktie Covestro stehen per 07.10.2022, 18:34 Uhr 31.62 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Covestro zählt zum Segment "Spezialchemikalien". Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ...

