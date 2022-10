Tesla bricht im September seinen Verkaufsrekord in China. Ursachen sind die Modernisierung im Werk Shanghai, Subventionen und der Ölpreis. 83.135 Autos hat Tesla im abgelaufenen Monat in China auf den Markt gebracht, schreibt das Handelsblatt mit Verweis auf die chinesische Passenger Car Association (CPCA). Das sind 48,44 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Der bisherige Rekord lag bei 78.906 Fahrzeugen im Juni. Seitdem hat der Konzern nicht nur das Werk erweitert, auch die externen Bedingungen haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...