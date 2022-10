EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Your Family Entertainment AG: Ausgezeichnetes Wachstum im ersten Halbjahr 2022 mit Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich und starkem Ergebnis



Corporate News der Your Family Entertainment AG

München, den 10.10.2022



Die Halbjahreszahlen 2022 der Your Family Entertainment AG (YFE) haben sich in wesentlichen Kennziffern stark entwickelt. Dabei betrug das Umsatzwachstum im YOY-Vergleich rd. 70 Prozent und steigerte sich auf insgesamt 2,5 Millionen Euro (Vorjahr: 1,48 Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote stieg um 29 Prozentpunkte, das EBITDA betrug 664 TSD Euro (Vorjahr: 12 TSD Euro). Mit einem Halbjahresergebnis von 581 TSD Euro erzielte das Unternehmen eines seiner erfolgreichsten Ergebnisse überhaupt. Aufgrund der erfolgreich durchgeführten Kapitalmaßnahmen gelang es außerdem, die Nettoverschuldung von 8,1 Millionen Euro auf 774 TSD Euro zurückzuführen.



Grundlage für das starke Wachstum ist der strategische Kooperations-Deal vom Juni 2022 mit dem führenden Hollywood-Unternehmen im Kinderbereich Genius Brands International (NASDAQ: GNUS), der eine Content- und Vertriebspartnerschaft umfasst. Das Potenzial und der bereits entstandene Erfolg bestätigen die gemeinsame Wachstumsstrategie von YFE und Genius Brands. Besonders erfreulich entwickelt sich der Geschäftsbereich Lizenzhandel: Beispielsweise konnte ein Vertrag mit dem ORF (Österreichischer Rundfunk) zur Serie "Superhero Kindergarten" (Arnold Schwarzenegger/Stan Lee) erreicht, sowie eine hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen YFE-Kinderprogrammen durch Streaming-Anbieter verzeichnet werden. Auch der Sender-Bereich entwickelt sich positiv: So konnte YFE u. a. für seinen Free-TV-Sender "RiC TV" erstmals einen Sendeplatz auf der Telekom-Plattform Magenta.tv verhandeln und damit die technische Reichweite des Senders erheblich erweitern.



YFE CEO Dr. Stefan Piëch: "Für unser Unternehmen hat sich nach bereits kurzer Zeit bestätigt, dass wir mit Genius Brands genau den richtigen Partner für eine erfolgreiche Wachstumsstrategie gefunden haben. Alle unsere Geschäftsbereiche, unser Pay- und Free-TV-Sendergeschäft, die Lizenzierung sowie Werbezeitenvermarktung konnten zum Wachstum beitragen. Der TV-Markt im Segment Kinderprogramme bleibt insgesamt wettbewerbsintensiv, aber krisenresistent". YFE COO Bernd Wendeln: "Es ist uns gelungen, neue Meilensteine für das Unternehmen zu setzen. Unsere Produkte und Marken werden immer beliebter, diese Entwicklung gilt es fortzusetzen."





Über die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (YFE)

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.



Presse-Kontakt

Three Winters GmbH

Augustenstr. 9

80333 München, Deutschland

Tel.: +49 (0) 171 2345515

E-Mail: wolfram@3winters.de

Kontakt Your Family Entertainment AG

Michael Huber (CFO/Prokurist)

Türkenstraße 87

80799 München, Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: michael.huber@yfe.tv www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv

