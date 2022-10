Düsseldorf (ots) -Intimissimi ist eine Brand designt von Frauen - für Frauen. Ein Label, das Frauen in jeder Lebensphase begleitet und unterstützt. Von der aufregenden Wahl des ersten BHs bis hin zu jedem einzelnen Moment in dem Unterwäsche sie sich stark, sicher, schön und sinnlich fühlen lässt. Intimissimi steht für Schönheit, Design und Passform. Dabei zelebriert die italienische Marke die Einzigartigkeit jeder Frau in all ihren Facetten. Die Kollektionen sind gemacht für alle Persönlichkeiten, Bedürfnisse und Körperformen, so dass sich jede Frau darin wohlfühlen kann. Auch die neue Intimissimi Kampagne steht für Selbstbewusstsein, Lebensfreude und Liebe. Liebe zu sich selbst. Liebe und Unterstützung zwischen Frauen. Liebe zwischen Mutter und Tochter.Umgesetzt wurde die Kampagne mit Heidi Klum und ihrer ältesten Tochter Leni. Heidi ist als international erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern einer der bekanntesten Stars Deutschlands. Die 49-jährige ist eine Power-Frau par excellence und steht für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke. Auch ihre 18-jährige Tochter Leni erobert die Mode-Welt und feierte mit Magazin Covern und Werbedeals den internationalen Durchbruch. Sie verkörpert natürliche Leichtigkeit und zeigt, dass Stärke keine Frage des Alters ist. Sie hat eine klare Message und möchte junge Frauen darin bestärken, sich selbst zu lieben.Gemeinsam zeigen Heidi und Leni, dass Intimissimi eine Marke für alle Frauen ist. Unabhängig von Alter, Passform und Stil. Die beiden repräsentieren die starke Verbindung zwischen Mutter und Tochter, aber auch bedingungslose Liebe, Freundschaft und Unterstützung.Mit der neuen Kampagne feiert Intimissimi die Verbindung zwischen Frauen! Den gemeinsamen Spaß und gegenseitigen Support, aber auch die Liebe zueinander und zu sich selbst. Die Kampagne inklusive TV-Spot wurde unter der Leitung von Creative Director Thomas Hayo in Los Angeles produziert und wird ab dem 10. Oktober 2022 zu sehen sein.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Str.13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/5340371