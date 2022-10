BMW hat im dritten Quartal fast so viele Autos wie im Vorjahreszeitraum verkauft. Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte am Montag, BMW sei auf Kurs, die Vertriebsziele für 2022 zu erreichen. Im dritten Quartal verkauften die Münchener von ihrer Stammmarke 517.689 Autos und damit 1,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.In China, dem größten Markt für BMW, legten die Verkäufe von BMW und der Kleinwagenmarke Mini um 5,7 Prozent zu. In Europa gab es hingegen ein deutliches Minus von 11,1 Prozent.Bis ...

