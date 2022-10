Die BASF-Aktie steht heute im Fokus. Zwei neue Meldungen sorgen für kräftige Krursbewegung bei der Chemie-Aktien. Die nächsten Tage werden bei dem Dax-Wert ganz entscheidend. Mit mehr als drei Prozent notiert die BASF-Aktie heute im Plus und befindet sich damit ganz weit vorne im Dax. Denn nicht nur vollführte die Aktie einen starken Turnaround, auch wenn BASF am Ende der vergangenen Woche in der allgemeinen Börsenschwäche wieder etwas abgeben musste. ...

