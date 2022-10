Munsbach (www.fondscheck.de) - Nicht nur der Sommer ist vorüber, auch die Sommer-Bärenmarktrally ist passé, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Denn die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Zinserhöhungszyklus angesichts einer sich verlangsamenden Inflation habe sich nicht realisiert. Diese Einsicht habe zum einen die Rede von Jerome Powell während des US-Notenbanktreffens in Jackson Hole Ende August gebracht. Der FED-Präsident habe in seiner 8-minütigen Rede in aller Deutlichkeit klargemacht, dass die restriktive Geldpolitik - auf Kosten des Wirtschaftswachstums - nicht frühzeitig gelockert werde. ...

