VOLKSBANK WIEN AG ist neue Unternehmenspartnerin der FH des BFI Wien

Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird der gegenseitige Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Hochschule und Unternehmen gefördert.



Wien (APA-ots) - Das Corporate Partner Network der FH des BFI Wien wächst weiter: Die langfristig ausgelegte Kooperation zwischen dem englischsprachigen Master-Studiengang Quantitative Asset and Risk Management und der VOLKSBANK WIEN AG startet mit dem neuen Studienjahr 2022/23.



"Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unternehmen ist eine Win-win-Situation für uns als Fachhochschule, unsere

Unternehmenspartner:innen und natürlich unsere Studierenden. Wir sind sehr stolz darauf, mit der VOLKSBANK WIEN AG eine erfahrene Partnerin an unserer Seite zu haben, mit der wir unser praxisorientiertes Studienangebot weiter professionalisieren können", so Mag.a Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

"Wir sind davon überzeugt, mit dieser Partnerschaft Vertrauen auf mehreren Ebenen zu schaffen. Einerseits fördern wir damit die Beziehung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, andererseits geben wir den Studierenden Gelegenheit, schon während der Ausbildung praxisbezogene Zusammenhänge kennenzulernen. Das schafft Vertrauen in die Ausbildung und in das eigene Wissen", ergänzt Vorstandsdirektor Dr. Thomas Uher, VOLKSBANK WIEN AG.



Theorie und Praxis: Synergien ideal nutzen

Wenn Wissenschaft und Wirtschaft erfolgreich zusammenarbeiten, können Hochschulen und Studierende von praxisnahem Wissen profitieren und wissenschaftliche Erkenntnisse in der Arbeitswelt direkte Anwendung finden. Die neue Kooperation ermöglicht der FH des BFI Wien ihre Studieninhalte gezielt an die aktuellen Anforderungen und Entwicklungen der Bank- und Finanzbranche anzupassen. Die VOLKSBANK WIEN AG wiederum kann sich als ein für Arbeitnehmer:innen attraktives Unternehmen präsentieren, erhält exklusive Einblicke in die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung und kann damit Wettbewerbsvorteile erzielen.



Die Studierenden der FH des BFI Wien können durch die Einbindung der VOLKSBANK WIEN AG bei projektbezogenen Lehrveranstaltungen, die Einladung zu Gastvorträgen und der Teilnahme an der FH-Karrieremesse, die Praxis von Österreichs größter Volksbank kennenlernen. Weiters haben sie die Möglichkeit, Veranstaltungen der VOLKSBANK WIEN AG zu besuchen sowie ein Praktikum bei der Unternehmenspartnerin zu absolvieren, um wertvolle Berufserfahrungen zu sammeln.

"Der Bank- und Finanzsektor ist eine sehr dynamische Branche, da sie stark von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst wird. Aufgrund dessen legen wir sehr viel Wert darauf, unsere Studieninhalte so praxisorientiert wie möglich zu gestalten, um unsere Studierenden fit for the job zu machen.

Unternehmenspartner:innen wie die VOLKSBANK WIEN AG unterstützen uns dabei maßgeblich. Die Kooperation wird unter anderem den Know-how-Transfer im Rahmen von gemeinsamen Projekten, Fachveranstaltungen oder auch Masterarbeiten fördern", sagt Prof.in (FH) Mag.a Silvia Helmreich, Studiengangsleiterin des Studiengangs Quantitative Asset and Risk Management.



"Es freut uns, im Rahmen dieser Partnerschaft den Studierenden Einblick in die Praxis zu geben, umgekehrt erhalten aber auch wir neue Impulse. Einen dynamischen Arbeitsmarkt schaffen Arbeitgeber:innen und -nehmer:innen gemeinsam und die Zusammenarbeit hilft uns, rechtzeitig auf Anforderungen und Bedürfnisse der nächsten Generation zu reagieren und Young Potentials zu fördern", ergänzt Alexander Riess, Leitung Personalmanagement VOLKSBANK WIEN AG.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen - darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch - ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance.



Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.



[www.fh-vie.ac.at] (http://www.fh-vie.ac.at/)



Über die VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.248 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente Konzern) und 56 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Rückfragehinweis:

Fachhochschule des BFI Wien. Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance Martin Vettori

Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43/1/720 12 86 344

E-Mail: martin.vettori@fh-vie.ac.at



VOLKSBANK WIEN AG

Dir. Wolfgang Layr

Leitung Kommunikation/Nachhaltigkeit & Marketing

Tel.: +43 1/40137 - 3550

eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at



