- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INDUSTRIALS REIT PRICE TARGET TO 165 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 115 (135) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3800 (3700) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'CONVICTION BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 890 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK REINITIATES ASTON MARTIN WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 180 PENCE - HSBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 275 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (REDUCE) - JEFFERIES CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3230 (3650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 120 (145) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS BALFOUR BEATTY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 375 PENCE - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 270 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RS GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1050 (1250) PENCE - JPMORGAN CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2300 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3050 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 780 (770) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 1.40 (1.30) EUR - 'NEUTRAL' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 360 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 70 (85) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 820 (850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 110 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MONEYSUPERMARKET,COM TO 'OUTPERFORM' (SECTOR P,) - PRICE TARGET 250 (230) P - RPT/HSBC RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 800 (780) PENCE



