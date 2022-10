HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3444 In Kooperation mit Zertfikate Forum Austria (ZFA, danke Bernhard Grabmayr für den inhaltlichen Austausch) erzähle ich den packenden ZFA-Award 2022 re-live chronologisch nach. Ich bin in 16 Jahren 16x dabei gewesen und nie war es spannender. Im Podcast gehe ich auch auf die Inputs von Eusipa-Präsidentin Heike Arbter und Moderator Wolfgang Gerhardt ein. Im Mittelpunkt steht aber freilich die Award-Prozedur mit Einzelkategorien und Mitrechnen für die Gesamtwertung. Siegerprodukte werde ich übrigens nun selbst real money einsetzen und dann monatlich updaten. Denn so einen Zertifikate Podcast wird es künftig monatlich unter http://www.christian-drastil.com/podcast geben. Partner gesucht: Vorab bedanke ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...