Stephen Freedman (Pictet): Megatrends - von langfristigen Wachstumstreibern zu Anlagethemen

Ende September 2022

Megatrends sind mächtige soziale, demografische, ökologische und technologische Kräfte, die unsere Welt verändern. Lesen Sie, wie sie das langfristige Wachstum der Anlagethemen vorantreiben.

Thematisches Investieren als Investment mit langfristigem Wachstumspotenzial

Ein Hauptmerkmal unserer thematischen Aktien-Investments ist der Fokus auf Bereiche der Wirtschaft, die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven bieten dürften. Die Identifizierung, Analyse und Beobachtung langfristiger Wachstumstreiber, die wir als Megatrends bezeichnen, ist eine komplexe Aufgabe, die ein breites Spektrum an Fähigkeiten erfordert. Nach unserer Ansicht sind diese strukturellen Trends eine entscheidende Quelle für langfristiges Umsatz- und Gewinnwachstum und wirken sich auf die langfristigen Anlagerenditen aus. Daher nutzen wir sie als Grundlage für jedes unserer thematischen Aktienportfolios.

Wir haben in Zusammenarbeit mit Experten des Copenhagen Institute for Futures Studies, einem globalen Think Tank und Beratungsunternehmen, ein Megatrend-Framework entwickelt. Darüber hinaus geben uns die Einblicke unserer 13 Thematic Advisory Boards Orientierung. Diesen Beiräten gehören renommierte Branchenkenner aus der Wirtschaft und Wissenschaft an, die uns helfen, die strukturellen Trends, die unsere Welt verändern, zu beobachten und die stete Relevanz unserer Anlagethemen und der damit verbundenen Anlagemöglichkeiten sicherzustellen ...

Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Megatrends: von langfristigen Wachstumstreibern zu Anlagethemen".