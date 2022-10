Neckarsulm (ots) -Auch in diesem Jahr ist Kaufland bei den "Best Recruiters", der größten Studie zur Recruitingpraxis und Bewerbungsmanagement im deutschsprachigen Raum, als Branchensieger im Bereich Lebensmitteleinzelhandel mit dem Gütesiegel "Silber" ausgezeichnet worden. Die Studie umfasst mehr als 220 wissenschaftlich fundierte Kriterien und wird vom career Institut & Verlag durchgeführt."Wir freuen uns sehr über unseren Branchensieg und die damit verbundene Wertschätzung unserer Personalarbeit. Wir arbeiten jeden Tag daran, Gutes noch besser zu machen und Bewerbern wie auch Mitarbeitern das bestmögliche Kaufland-Erlebnis zu bieten", sagt Christina Lajter, Teamleiterin Personalmarketing. "Gemeinsam hinterfragen wir Bestehendes und suchen nach innovativen und zielgruppenorientierten Lösungen. Die Best-Recruiters-Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung, dass wir mit unserer HR-Arbeit am Puls der Zeit sind, sondern bietet uns auch stets wertvolle Impulse für unsere Personalmarketing- und Recruiting-Aktivitäten."Aus der Analyse von mehr als 1.000 Karriere-Websites sowie dem Feedback von Bewerbern gelang es dem Unternehmen am besten über die Kultur und das Arbeiten bei Kaufland aufzuklären - mit konkreten Informationen, aber auch mit spannenden Geschichten von Kaufland-Mitarbeitern, die über ihren Job und ihre Karriere erzählen. Die Bewertungskriterien von "Best Recruiters" umfassen die Aspekte Werte, Fehlerkultur, Leadership, Kommunikationskultur, Teamkultur und CSR. Kaufland hat hier in allen Bereichen gepunktet. Auf der Karriere-Website von Kaufland können sich Bewerber über die Arbeitskultur, Arbeitsmodelle, Wissens- sowie Gesundheitsmanagement bei Kaufland informieren. Vor allem in Zeiten des digitalen Bewerbungsverfahrens ist eine transparente Darstellung des Unternehmens von besonderer Bedeutung.Über die StudieDie Studie "Best Recruiters" untersucht jährlich die Recruiting-Aktivitäten und -Maßnahmen der 1.300 größten Arbeitgeber aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein. Im Mittelpunkt stehen die Online-Präsenz der jeweiligen Unternehmen sowie die Begleitung potenzieller Kandidaten im gesamten Bewerbungsprozess. Dass Kaufland der richtige Umgang mit Bewerbern gelingt, zeigt die wiederholte Auszeichnung als "Best Recruiter". Bereits in den vergangenen drei Jahren wurde Kaufland mit dem Gütesiegel "Silber" ausgezeichnet.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationDominik KnoblochRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-144833presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5340561