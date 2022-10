Boston (www.anleihencheck.de) - 2022 war bisher für alle Risikoanlagen ein schwieriges Jahr, so die Experten von Barings.Von steigenden Zinsen und Inflation über Rezessionssorgen in den USA und Europa bis hin zu geopolitischen Konflikten hätten die Herausforderungen der Märkte im dritten Quartal auch die Performance der Schwellenländer belastet. Staats-, Kommunal- und Unternehmensanleihen seien dabei im negativen Bereich gelandet. Die Spreads hätten sich in der Anlageklasse der Emerging Market Bonds weiter ausgeweitet, während die weiter anhaltenden Abflüsse die Liquidität am Markt in Frage gestellt hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...