Original-Research: Allterco JSCo - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Allterco JSCo



Unternehmen: Allterco JSCo

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.10.2022

Kursziel: 28,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Erlössprung in Q3 getrieben durch Energiemanagement-Produkte - Roadshow stärkt unsere Visibilität auf die nächsten Quartale



Wir haben am vergangenen Donnerstag eine virtuelle Roadshow mit den Vorständen von Allterco durchgeführt. Am Vortag hatte das Unternehmen vorläufige Umsatzzahlen für 9M/22 veröffentlicht, die besser als von uns erwartet ausfielen.



Nachfrage nach Energiemanagement-Produkten und B2B-Segment treibt Top-Line: In den ersten neun Monaten 2022 erzielte Allterco einen Umsatz von 57,7 Mio. BGN. Der Produktumsatz hat sich in Q3 mit 21,9 Mio. BGN dabei mehr als verdoppelt (Vj.: 10,2 Mio. BGN) und damit unsere Erwartung übertroffen (20,2 Mio. BGN). Zur Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Quartal wurden keine Informationen berichtet. Der Vorstand zeigte sich jedoch in den Gesprächen auch im Hinblick auf die Entwicklung der Bottom-Line zufrieden. Neben der vergleichsweise schwachen Basis des Vorjahresquartales ist die aktuell starke Erlösentwicklung insbesondere auf zwei Gründe zurückzuführen. Zum einen erfahren die Energiemanagement-Produkte (EM) von Shelly durch die derzeitige Energiekrise einen enormen Nachfrageschub (etwa Faktor 10 gegenüber dem Vorjahr). Hinzu kommt, dass die EM-Produkte mit UVPs zwischen 50,00 und 120,00 Euro das höchste Preisniveau in der Produktrange von Shelly haben. Zum anderen hat die Professionalisierung und Koordination der Aktivitäten mit Geschäftskunden auch im dritten Quartal zu einer überproportionalen Umsatzentwicklung im B2B-Segment geführt.

Diverse Aktivitäten dürften Entwicklung in den nächsten Quartalen unterstützen: In den Roadshow-Gesprächen hat der Vorstand angedeutet, dass die oben beschriebenen Effekte auch im vierten - dem saisonal stärksten - Quartal weiter positiv wirken sollten. So hat Allterco beispielsweise für die Black Week in diesem Jahr gezielte Aktionen mit B2B-Partnern in einem deutlich größeren Umfang vorgesehen. Zudem soll der Relaunch der Shelly-Webshops vorangetrieben werden, was sich noch in Q4 positiv auf den Umsatz auswirken dürfte (Launch von DE, UK und USA noch vor der Black Week). Darüber hinaus wird die Einführung zehn weiterer Neuprodukte dem Wachstumskurs in 2023 Rückenwind verleihen.



Community wächst sekündlich - nachhaltiger Wettbewerbsvorteil: Nach Aussagen des Unternehmens wird derzeit statistisch alle sechs Sekunden ein Shelly-Produkt aktiviert (insgesamt mehr als 6 Mio. Geräte). Gleichzeitig ist die Nutzer-Community von Shelly in den sozialen Medien stark vernetzt und äußerst aktiv, was positive Netzwerkeffekte für die Marke zur Folge hat - eine Besonderheit, die auch Amazon, Google und Samsung erkannt haben, weswegen sie ihre Kooperationen mit Allterco ausbauen.

Fazit: Das starke Q3 gekoppelt mit dem strukturellen Wachstum des Marktsegmentes und entsprechender Unternehmensinitiativen stimmen uns zuversichtlich, dass Allterco auch in den nächsten Quartalen an die positive Entwicklung anknüpfen wird. Wir belassen unsere Prognosen vorerst unverändert, sehen aber bei einer "normal" verlaufenden Black Week Potenzial für eine Anhebung. Den jüngsten Kursrückgang sehen wir operativ nicht gerechtfertigt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 28,00 BGN.







