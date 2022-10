Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU0000015588



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.10.2022

Kursziel: AUD 1,60

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his AUD 1.60 price target.



Abstract:

The US National Reconnaissance Office (NRO) has awarded six companies, including Kleos Space SA, a first-stage contract to evaluate their radio frequency (RF) intelligence capabilities. Kleos is the only non-US headquartered player awarded such a contract by the NRO. Kleos' pilot contract will focus on modelling and simulating its capabilities and analysing how collected data can support the US Government's current and future commercial RF reconnaissance needs. Follow-on stages will concentrate on tasking, data collection and direct delivery of data to end-user agencies. The initial value of the pilot contract will be non-material. However, if this pilot is consistent with previous new space electro-optical imagery contracts awarded by the NRO, there is a strong potential for the pilot to evolve into substantial follow-on contracts for Kleos. Due to the Ukraine crisis, the US NRO has been buying electro-optical and radar imagery and RF data for the region. The NRO is responsible for building and operating the US Government's space-based intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities, providing them to Government agencies. Moreover, the US Government is among the largest single clients in these matters worldwide. Thus, we believe this contract is of considerable significance for Kleos, as it will allow the company to demonstrate to the US Government the superior capabilities of its technology based on a 4-satellite cluster (vs peers using fewer satellites). Kleos is currently in the final stages of commissioning the Vigilance Mission cluster, and we anticipate that it will begin operations soon. The third cluster, Patrol Mission, should also start operations a few months later. The fourth satellite cluster, Observer Mission, is scheduled to launch on the Transporter-6 SpaceX rocket in Q4 2022 (by November/December). According to the company, the satellites have completed the final testing phase and will be sent to the launch site in the US for integration with the launch vehicle later this month. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and AUD 1.60 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von AUD 1,60.

Zusammenfassung:

Das US-amerikanische National Reconnaissance Office (NRO) hat sechs Unternehmen, darunter Kleos Space SA, einen Vertrag der ersten Stufe zur Beurteilung ihrer Fähigkeiten im Bereich der Radiofrequenzaufklärung (RF) erteilt. Kleos ist das einzige nicht in den USA ansässige Unternehmen, das von der NRO einen solchen Vertrag erhalten hat. Im Mittelpunkt des Pilotvertrags mit Kleos stehen die Modellierung und Simulation der Fähigkeiten des Unternehmens sowie die Analyse, wie die gesammelten Daten den aktuellen und künftigen Bedarf der US-Regierung an kommerzieller RF-Aufklärung unterstützen können. Die nachfolgenden Phasen werden sich auf die Aufgabenstellung, die Datenerfassung und die direkte Lieferung der Daten an die Endnutzer konzentrieren. Der Wert des Pilotvertrags ist zunächst unerheblich. Wenn dieses Pilotprojekt jedoch mit früheren Verträgen über elektro-optische Satellitenbilder, die von der NRO vergeben wurden, in Einklang steht, besteht ein hohes Potenzial, dass sich das Pilotprojekt zu wesentlichen Folgeverträgen für Kleos entwickeln wird. Aufgrund der Ukraine-Krise hat die US NRO elektro-optische und Radar-Bilder sowie RF-Daten für die Region gekauft. Die NRO ist für den Aufbau und den Betrieb der weltraumgestützten Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungskapazitäten der US-Regierung zuständig und stellt diese den Regierungsbehörden zur Verfügung. Darüber hinaus ist die US-Regierung einer der größten Einzelkunden in diesen Bereichen weltweit. Wir sind daher der Ansicht, dass dieser Vertrag für Kleos von erheblicher Bedeutung ist, da er dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, der US-Regierung die überlegenen Fähigkeiten seiner auf einem 4-Satelliten-Cluster basierenden Technologie zu demonstrieren (im Vergleich zu Wettbewerbern mit weniger Satelliten). Kleos befindet sich derzeit in der Endphase der Inbetriebnahme des Vigilance Mission Clusters und wir erwarten, dass dieser bald in Betrieb genommen werden kann. Der dritte Cluster, Patrol Mission, wird voraussichtlich wenige Monate später den Betrieb aufnehmen. Der vierte Satellitencluster, Observer Mission, soll im vierten Quartal 2022 (im November/Dezember) mit der Transporter-6-Rakete von SpaceX gestartet werden. Nach Angaben des Unternehmens haben die Satelliten die letzte Testphase abgeschlossen und werden in Kürze zum Startplatz in den USA gebracht, wo sie noch in diesem Monat in die Trägerrakete integriert werden. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von AUD 1,60.



