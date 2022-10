Letzte Woche waren deutsche Aktien im Fokus der wikifolio Trader. Dafür verantwortlich waren unter anderem das Übernahmeangebot bei Home24, die Kursverluste von Vonovia und das Insolvenzverfahren von MagForce. Welche Aktien sonst noch viel ge- und verkauft wurden, erfährst du hier: Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Aixtron 8.01% Trendfollowing Deutschland 2 Regeneron Pharmaceuticals 6.13% Ambition Europa und USA 3 Porsche 11.62% Multi Asset Strategies 4 Devon Energy 20.61% 2M - Market ...

