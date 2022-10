Bonn (ots) -



Das Parteivorstandsmitglied der Linken, Tobias Bank, sieht in dem Wahlergebnis seiner Partei in Niedersachsen offenbar einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Linke habe bei der Landtagswahl im Frühjahr in Schleswig-Holstein "ein schlechteres Ergebnis" gehabt als jetzt in Niedersachsen und sie sei "besser gewesen als die schlechteste Umfrage", so Bank im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Insofern zeigt es, wenn Fraktionsspitze und Parteispitze zusammenarbeiten, dass doch etwas geht. Und die Linke ist dabei, sich aufzurappeln", so Bank. In westdeutschen Flächenländern wie Niedersachsen habe seine Partei es schon immer schwer gehabt. Hinzu komme, dass die Linke nicht im Landtag vertreten gewesen sei und somit nicht die Chance gehabt habe, sich als oppositionelle Landtagsfraktion ein Profil zu erarbeiten. Bank räumte ein, dass die Linke "gerade ein Kommunikationsproblem" habe und mit ihren Themen nicht durchdringe, "und deshalb haben wir unser Ziel, in den Landtag in Niedersachsen einzuziehen, nicht geschafft".



Das ganze Interview finden Sie hier: https://youtu.be/WH2Rf77XfwM



