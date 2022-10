Wer bei PayPal, Meta oder anderen Tech-Giganten agiert, muss sich an die Regeln halten - so weit, so normal. Doch was, wenn Marktmacht und Regelungsanspruch Grenzen überschreiten? Erst kürzlich hat PayPal eine Richtlinie veröffentlicht, die Nutzern eine Geldstrafe von 2.500 USD auferlegt hätte, wenn diese Fehlinformationen verbreiten. Nach einem Aufschrei ruderte der Zahlungsdienstleister zurück und behauptet nun, die Richtlinie sei "versehentlich" veröffentlicht worden. Alles also nur ein dummer Zufall?

Den vollständigen Artikel lesen ...