Die überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde von Clerkenwell hat ein Volumen von rund 2,4 Mio. EUR (2,1 Mio GBP). Convergence Partners gehört zu den Top-Investoren - weitere Geldgeber sind Kodori AG, Lionheart Ventures und Exceptional Ventures.Zürich - Convergence Partners investiert in den wachstumsstarken Sektor der psychedelischen Medikamente und beteiligt sich an der Seed-Investmentrunde von Clerkenwell Health Ltd. Der britische Anbieter von spezialisierter klinischer Auftragsforschung (CRO) stellt Pharma-Firmen aus dem Bereich der Entwicklung von psychoaktiven Medikamenten und Therapien die dringend benötigte Infrastruktur und...

