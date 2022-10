Die Bayer-Aktie wurde in der jüngsten Vergangenheit von zahlreichen Klagen im Glyphosat-Skandal belastet, im Oktober 2020 fiel der Werte daraufhin auf ein Verlaufstief von 39,91 Euro zurück. Zwar konnte sich das Papier in den folgenden Monaten auf 67,99 Euro bis April dieses Jahres erholen, am langfristigen Abwärtstrend kam der Wert allerdings nicht vorbei. Stattdessen setzten in den letzten Monat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...