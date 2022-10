Bei Varta wurde es in den vergangenen Tag gottlob wieder etwas ruhiger nach dem aufregenden September. Auch an der Börse hat sich die Ausgangslage merklich beruhigt. So haben die Kursausschläge zuletzt deutlich abgenommen. So beginnt auch die neue Woche mit einem recht ruhigen Handel. Solche langweiligen Phasen sind häufig der Vorbote für neue Turbulenzen…

Dabei musste Varta in den vergangenen Tagen und Wochen gleich mehrere Rückschläge hinnehmen. Erst musste der Konzern seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr aufgrund gestiegener Energie- und Rohstoffpreise zurückziehen, anschließend trat auch noch CEO Herbert Schein zurück.

Als wäre das nicht genug, hat auch noch Hauptaktionär Michael Tojner weitere Aktien auf den Markt geschmissen und zu Geld gemacht. Auch die großen Hedgefonds, die bereits zuvor auf fallende Kurse gewettet und damit gutes Geld verdient ...

