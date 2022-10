Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der solide US-Arbeitsmarktbericht bestätigte die Sicht, dass die FED noch nicht in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine geldpolitische Kehrtwende wird vollziehen können, so die Analysten der DekaBank.Damit würden die Falken zunächst weiter die Oberhand behalten, d.h. die Zinsen dürften stärker angehoben werden als zuvor erwartet. Entsprechend würden die Risiken in dieser Woche bei den Renditen von US- und deutschen Anleihen trotz der bereits hohen Niveaus weiter moderat nach oben gerichtet bleiben. Die Volatilität bei EUR-Anleihen dürfte in dieser Woche zudem auch stark von britischen Anleihen (Gilts) beeinflusst werden, wo die Nervosität vor dem Ende des Kaufprogramms der Bank of England am 14. Oktober nochmals ansteigen könnte. (10.10.2022/alc/a/a) ...

