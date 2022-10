NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 260 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Erwartungen für Werte aus der europäischen Flugzeugindustrie an die aktuellen Marktbedingungen an - mit dem US-Dollar und Preiserhöhungen auf der positiven Seite, aber negativen Kapazitäts-Trends im Luftverkehr auf der negativen. Für MTU kürzte er seine Gewinnschätzungen wegen der Inflation und mit Blick auf den schwächeren Luftfracht-Markt./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2022 / 00:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 01:11 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

