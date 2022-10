LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte geprägt gewesen sein von anhaltender Stärke in Lateinamerika, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 27. Oktober. Er hob aber die Kapitalkostenschätzung angesichts der Zinswende./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 18:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

