Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten.Donnerstag, 13. Oktober 2022, 00.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertÜber TRIANGLE OF SADNESS, eine beißende Gesellschaftssatire des Schweden Ruben Östlund, sprechen Steven Gätjen und Daniel Schröckert. Der Film gewann dieses Jahr in Cannes die Goldene Palme.Danach geht es um die Filme, die Silke Schröckert und Steven Gätjen in ihrer Jugend besonders geprägt haben. Dabei reicht das Spektrum von KAMPF DER TITANEN über ALADDIN oder KÖNIG DER LÖWEN bis zu DIE GOONIES oder Reihen wie INDIANA JONES und STAR WARS.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.