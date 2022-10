Rivian-Aktien notieren zur neuen Börsenwoche vorbörslich um bis zu 8,7 Prozent tiefer. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte am Freitag mitgeteilt, dass er fast alle bisher produzierten Fahrzeuge zurückruft.

Der Grund für den Rückruf: Der Hersteller von Elektrofahrzeugen ruft etwa 13.000 an Kunden ausgelieferte Fahrzeuge zurück. "Die Mutter, die den vorderen oberen Querlenker und den Achsschenkel verbindet, wurde möglicherweise nicht ausreichend angezogen", zitiert Bloomberg den CEO RJ Scaringe. Sie könne sich unter "seltenen Umständen" vollständig lösen, fügte er hinzu.

Rivian teilte bereits am Freitag mit, dass fast alle Fahrzeuge zurückgerufen werden, die an Kunden ausgeliefert wurden, obwohl das Problem nur bei sieben Fahrzeugen entdeckt wurde, "aus reiner Vorsicht".

"Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns immer oberste Priorität, und wir verpflichten uns, dieses Problem bei allen betroffenen Fahrzeugen so schnell wie möglich zu beheben", sagte ein Sprecher von Rivian in einer Stellungnahme. "Wir werden alle notwendigen Anpassungen kostenlos in einem unserer Service-Center vornehmen."

Rivian galt nach einem Mega-IPO im November 2021 als das heißeste neue Elektroauto-Start-up und Tesla-Konkurrent. Aufgrund von Produktionsproblemen haben die Aktien allerdings bereits zwei Drittel ihres Wertes verloren. Im September sammelte das Unternehmen frische Analysten-Upgrades. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 55 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Übrigens: Plus 100 Prozent in nur 8 Tagen. Der neue Börsendienst FAST BREAK des Charttechnikexperten Stefan Klotter macht schon zum Auftakt seinem Namen alle Ehre. Mit einem Short-Move bei Tesla aufgrund einer negativen Signallage der Indikatoren in Kombination mit einer signifikanten Chartformation konnten die Anleger satte Gewinne einfahren. Der Trade ist weiterhin heiß, Neueinsteiger können noch profitieren. Weitere Informationen gibt es HIER!

Enthaltene Werte: US76954A1034