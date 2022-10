Vor wenigen Tagen hat Online-Versandriese Amazon angekündigt, in Deutschland noch in diesem Jahr 20 elektrische Schwerlaster von Volvo Trucks in Betrieb zu nehmen. Zum Wochenstart legt Amazon nach. Man werde in den kommenden fünf Jahren eine Milliarde Euro für die Elektrifizierung seiner Lieferdienste in Europa locker machen. Die Amazon-Aktie sollte profitieren. Der US-Konzern will in den kommenden fünf Jahren in Europa eine Milliarde Euro für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...