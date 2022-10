Wien (www.fondscheck.de) - Andreas Wosol, Value-Chef bei Amundi, erklärt im Gespräch mit der Redaktion, warum Anleger, die Substanzwerte suchen, dieses Jahr vor einer historisch außergewöhnlichen Situation stehen, so die Experten von "FONDS professionell".Im vergangenen zins- und wachstumsschwachen Jahrzehnt hätten Investoren auf der Suche nach Rendite zügellos teure Growth-Aktien gekauft. Seit Beginn 2022 sei Schluss damit. Typische Wachstumsaktien, insbesondere solche aus dem IT-Sektor, wie Meta (Facebook), SAP oder Amazon, seien an der Börse abgestraft worden. Value-Aktien, also Substanztitel, deren Börsenpreis unterhalb des fundamentalen Werts liege, hätten seit Jahresanfang die Oberhand. Ein wesentlicher Faktor dafür seien die Zinssteigerungen der Notenbanken. Diese würden unter anderem ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum implizieren. Schlecht für teure Growth-Titel, die oft schon hohe Gewinnsteigerungen eingepreist hätten. Aus dieser Situation entstünden momentan den Value-Anlegern historisch ungewöhnliche Vorteile, wie Andreas Wosol, Head of Value von Amundi, erkläre. ...

