London (www.fondscheck.de) - M&G Investments ernennt Werner Kolitsch zum Head of DACH Distribution, so M&G Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Neben seiner Rolle als Head of Germany and Austria übernimmt er zusätzlich die Verantwortung für die Schweizer Vertriebsaktivitäten im institutionellen sowie im Wholesale-Segment. Werner Kolitsch bringt fundierte Kenntnisse des DACH-Marktes und dazu ein ausgeprägtes Verständnis für das Geschäft von M&G mit; er ist bereits seit sieben Jahren für das Unternehmen tätig. In seiner neuen Funktion leitet er die Vertriebsstrategien für den Schweizer Markt. Marc-André Hug, Head of Wholesale Switzerland, berichtet an ihn. ...

