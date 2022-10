In China haben der Autokonzern SAIC, der Batteriehersteller CATL und die beiden Ölunternehmen Sinopec und China National Petroleum ein Joint Venture gegründet, um die Verbreitung von E-Autos mit austauschbaren Batterien voranzutreiben. SAIC will gleich unter mehreren Marken adäquate Fahrzeuge herstellen. Das Gemeinschaftsunternehmen namens Shanghai Jieneng Zhidian New Energy Technology soll noch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...