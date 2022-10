Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3436, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/20 geht es um einen Spoiler zur VAS AG, die in gutem Umfeld nur wenige Kilometer von der Red Bull Arena angesiedelt ist und auch die Season 3 von http://www.boersenradio.at/people übernimmt, worüber ich mich sehr freue. - ein Hörer aus Deutschland merkte an, dass XXX Lutz wie der Name eines Pornodarstellers klingt. Immerhin konnte mit dem Home24 Angebot gleich die Branche (Westwing, About You und sogar Zalando im DAX) nach oben mitmontiert werden. - die Geschichte von Manfred Waldenmair ist auch eine Geschichte der Geschäftsberichte in Österreich. Seit 1984 produziert er mit seiner Agentur bepublic ...

