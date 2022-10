Mainz (ots) -In sechs Wochen beginnt in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 - und im Gegensatz zur DFB-Auswahl steht das ZDF-WM-Team unter der Leitung von Christoph Hamm bereits fest: Neben den erfahrenen Moderatorinnen und Live-Reportern wird mit dem Ex-Arsenal-Profi Per Mertesacker und dem aktuellen Gladbach-Topspieler Christoph Kramer - beide Weltmeister von 2014 -, sowie Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und dem ehemaligen Nationalspieler und Unterhaching-Trainer Sandro Wagner ein hervorragendes Expertenteam zum Einsatz kommen. Darüber hinaus stehen Schiedsrichter-Fachmann Manuel Gräfe sowie exklusiv für ZDF-Moma und ZDF-Mima die U-17-DFB-Trainerin Friederike Kromp mit ihrer Expertise bereit.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten:"Das gesamte ZDF-Team steht für geballte Kompetenz. Das sind beste Voraussetzungen, um die WM-Spiele umfassend und spannend zu präsentieren. Bei diesem Turnier werden wir aber nicht nur den Fußball im Blick haben, sondern auch die politische Situation vor Ort mit den Themen Menschenrechte, Pressefreiheit und Klima kritisch beleuchten."Heimspiel für das Zweite: Die ZDF-Berichterstattung von der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember 2022) wird zentral von der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Produktion.Das ZDF-WM-Studio befindet sich nicht vor Ort in Katar, sondern in der von ARD und ZDF gemeinsam genutzten temporär errichteten Leichtbau-Arena auf dem Mainzer Lerchenberg. Von dort führen die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer im Wechsel durch den WM-Sendetag und analysieren zusammen mit den ZDF-Experten und -Expertinnen die Spiele. Darüber hinaus werden prominente Gäste aus der Welt des Sports zu Gesprächen und Interviews in der Arena begrüßt.Unweit des WM-Studios befindet sich das NBC (National Broadcast Center), von wo aus die gesamte Sendeabwicklung erfolgt. ARD und ZDF nutzen in bewährter Form die Infrastruktur des NBC gemeinsam und arbeiten bei sämtlichen Abläufen bis hin zum personellen Austausch eng zusammen - effizient und kostensparend.Vor Ort in Katar ist das ZDF mit einem kleinen Team im International BroadcastCenter (IBC) von Doha präsent. Dazu zählen die Live-Reporterinnen und -Reporter, Interviewer, Storymacher sowie Sven Voss als Moderator am Quartier der deutschen Nationalmannschaft und der Fachreporter für die FIFA-Themen Markus Harm.Pressemappe: FIFA Fußball-WM 2022 live im ZDF: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fifa-fussball-wm-live-im-zdf)Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sporthttps://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5340958