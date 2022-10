SmartStream, der Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt heute die Einführung von SmartStream Air Version 7 bekannt, dank der das Ausnahmemanagement mittels fortschrittlicher, cloud-nativer KI-Technologie noch besser gesteuert werden kann. Dies ist ein Novum in der Branche, denn die KI-Prozesse für das Ausnahmemanagement sind in der Lage, aus dem Benutzerverhalten zu lernen. Dank der Lösung können sich die mit dem Finanzabgleich beschäftigten Mitarbeitenden auf andere Aufgaben konzentrieren, was die Unternehmen dabei unterstützt, Kosten für den Finanzabgleich zu senken.

Die KI von SmartStream Air für das Ausnahmemanagement füllt automatisch Felder aus, legt Bezeichnungen fest und führt automatisierte Verarbeitungsvorgänge durch das alles auf der Grundlage der erlernten Prozesse. Darüber hinaus kann die Lösung dem Benutzer Vorschläge unterbreiten oder das Verfahren vollständig automatisieren und so die STP-Raten erheblich verbessern.

Derzeit wird das Ausnahmemanagement von den Benutzern oder anhand von benutzerdefinierten Automatisierungsregeln gesteuert. Im Gegensatz dazu lernt die neue Version aus den täglichen Handlungen der Benutzer bei der Verwaltung von Ausnahmen und schlägt vor, wie die Ausnahmeattribute ausgefüllt werden sollen. Die Lösung leistet Unterstützung bei der mühsamen, arbeitsintensiven Verwaltung von Ausnahmen, indem sie direkt aus Benutzeraktionen bzw. aus Daten aus der Vergangenheit lernt. Wenn das Modell trainiert ist, kann die KI Felder und Workflows für die Verwaltung von Ausnahmen prognostizieren.

Jethro MacDonald, Produktmanager für künstliche Intelligenz und Machine Learning von SmartStream, äußert sich dazu wie folgt: "Unsere neue SmartStream Air Version 7 wird den Zeitaufwand für die Verwaltung von Ausnahmen, welche durch abweichende Daten oder Datenintegritätsprobleme entstehen, massiv reduzieren. Die KI-Technologie klassifiziert automatisch Prioritäten, weist sie den zuständigen Teams zu, fügt Bezeichnungen sowie Statuswerte hinzu und füllt die Detailangaben zu den Ausnahmen aus, so dass die mit dem Finanzabgleich beschäftigten Mitarbeitenden ihre Arbeit effektiver erledigen können. Wir sind der Meinung, dass der Markt schon auf diese Neuerungen gewartet hat, und wir sind stolz darauf, die ersten zu sein, die solche Funktionen anbieten können."

SmartStream hat es sich zum Ziel gesetzt, das KI-gestützte Ausnahmemanagement in sein Angebot branchenführender Middle-Office- und Back-Office-Verarbeitungslösungen zu integrieren. Dadurch werden die Bestandskunden von den betrieblichen Vorteilen profitieren, welche die fortschrittliche KI-gestützte Technologie mit sich bringt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

https://www.businesswire.com/news/home/20221010005164/de/

