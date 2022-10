NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Im frühen Handel knüpften die Papiere zwar an die Verluste vom Freitag an, gaben aber nur noch leicht nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 111,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,88 Prozent.

Am Freitag hatte ein überraschend robuster US-Arbeitsmarktbericht die Kurse deutlich belastet, während die Aussicht auf weiter stark steigende Zinsen in den USA die Renditen nach oben trieb. Die robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt liefert der US-Notenbank Fed den nötigen Spielraum, um den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation weiter kräftig anzuheben.

Im weiteren Tagesverlauf wird nicht mit Impulsen durch Konjunkturdaten gerechnet. Zum Wochenauftakt stehen keine wichtigen US-Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten./jkr/bgf/stw