BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat angedeutet, dass die Ampel-Koalition noch in dieser Woche Konsequenzen aus dem Vorschlag der Expertenkommission zur Gaspreisbremse ziehen will. "Ich gehe davon aus, dass die politische Auswertung dessen, was heute vorgestellt worden ist, diese Woche noch erfolgt", sagte Nouripour am Montag. "Wir wissen, dass da Handlungsdruck ist." Auch nach drei Entlastungspaketen wollten die Menschen wissen, wie es mit den Gaspreisen weitergehe.

Die Expertenkommission hat ein zweistufiges Modell zur Entlastung von Haushalten und Firmen vorgeschlagen, das bis 2024 wirken soll. Sie rät unter anderem, dass der Staat im Dezember einmalig die Abschlagsrechnung für Gas- und Fernwärmekunden übernimmt. Zwischen März 2023 und mindestens Ende April 2024 soll dann eine kompliziertere Gas- und Wärmepreisbremse greifen./tam/DP/nas