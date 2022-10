Die Erste Immobilien KAG erwirbt das Bürohaus ConneXion in Hamburg und baut damit ihr Portfolio an nachhaltigen Objekten weiter aus. Sowohl bei der Bauweise als auch der Mieterstruktur wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. Das Volumen liegt bei 178 Mio. Euro, der Fonds kommt damit auf ein Vermögen von rund 2,5 Mrd. Euro. "Es ist eines der besten Objekte, das es am Hamburger Markt derzeit gibt. Durch seine besonders nachhaltige Bauweise und Mieterstruktur in zukunftsträchtigen Branchen ist die Immobilie ein Gewinn für den Fonds", betont Erste Immobilien-Geschäftsführer Peter Karl.

