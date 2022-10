Anfang des Monats hatte Dynasty Gold (TSXV DYG / WKN A2DW87) ein Arbeitsprogramm auf dem Goldprojekt Thundercloud in der kanadischen Provinz Ontario abgeschlossen. Jetzt sollen sich in Kürze die Bohrer drehen!Dynasty will mit diesem Bohrprogramm das Verständnis der Ressource von 182.000 Unzen Gold, die in der so genannten Pelham-Zone bereits nachgewiesen wurde, verbessern und gleichzeitig das Volumen der Vorkommen erhöhen. Darüber hinaus testet man ...

