Deutsche Post hebt Prognose an - Außerdem: Wie sie der Inflation ein Schnippchen schlagen

Deutsche Post mit Wachstum, trotz schwierigem Umfeld. Außerdem: Die Entwertung des Geldes schreitet weiter voran, was bedeutet das für Anleger?



Die deutsche Post hat heute Mittag die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Diese fielen offenbar besser aus, als zuletzt prognostiziert - trotz des herausfordernden Umfeldes im Zuge der Inflation. Infolgedessen möchte der Konzern seine Ergebnisprognose für 2022 nach oben anpassen. Der Logistikkonzern meldete einen operativen Gewinn (EBIT) von 6,5 Milliarden Euro für die ersten drei Quartale. Verglichen mit den Vorjahreszahlen (5,765 Milliarden EUR) entspricht dies einem Plus von ungefähr 12,75%.

Die schlussendlichen Zahlen und die genaue Prognoseerhöhung möchte der Konzern am 08. November veröffentlichen.







Warum reden alle davon, dass mein Geld weniger Wert wird? Die Inflation ist in aller Munde. Aber was genau bedeutet das für mich? Wie man mit dieser Situation nicht nur umgeht, sondern sich absichern kann, thematisieren wir in unserem kommenden Webinar. Wir werfen einen Blick auf dieses aktuelle Thema und geben Tipps und Tricks mit auf den Weg, welche Möglichkeiten sich Anlegern bieten. Stoßen sie einfach dazu, das Webinar ist für sie kostenfrei.







