München / Danzig (ots) -Im Rahmen einer aktuellen Umfrage hat die Webinar- und Videokonferenzplattform ClickMeeting (https://clickmeeting.com) untersucht, was Studentinnen und Studenten in Europa derzeit über das Thema Online-Bildung denken. Ein Viertel ist der Meinung, dass Distanzunterricht für theoretischen Unterricht genauso effektiv sein kann wie das Lernen vor Ort. Gleichzeitig sind fast 40 Prozent der Ansicht, dass Schulen und Hochschulen grundsätzlich auf dieses Bildungsmodell vorbereitet sind. Nur jeder Zwanzigste schätzt die technische Vorbereitung allerdings als "sehr gut" ein.Kann Online-Bildung genauso effektiv sein wie Präsenzveranstaltungen?Immerhin 25 Prozent sind der Meinung, dass Distanzunterricht genauso effektiv sein kann wie das Lernen in Präsenz - zumindest bei Fächern oder Kursen mit theoretischem Schwerpunkt. 20 Prozent hingegen sehen dafür vor allem die Einstellung der Lernenden sowie die Kompetenz von Lehrkräften und Dozenten als ausschlaggebend an. Andererseits glauben 49 Prozent, dass Fernunterricht grundsätzlich immer weniger effektiv sein wird als Präsenzunterricht.Nachholbedarf in Sachen TechnologieNur etwa 5 % der Befragten sind der Meinung, dass die Bildungseinrichtungen hinsichtlich der Technologie für die Durchführung von Fernunterricht oder hybriden Lernformen bereits "sehr gut" vorbereitet sind. Immerhin 35 % stufen die Vorbereitung zumindest als "gut" ein. 31 Prozent der Befragten sehen die Vorbereitung der Schulen und Hochschulen in dieser Hinsicht aber als "schlecht" und 8 Prozent sogar als "sehr schlecht" an.Grundsätzlich sind 38 Prozent der Befragten der Meinung, dass Schulen und Hochschulen für die Rückkehr des Online-Lernens bereit sind. Interessanterweise glauben andererseits 40 Prozent, dass die Bildungseinrichtungen in der gegenwärtigen Situation noch nicht ausreichend auf eine mögliche Rückkehr des Fernunterrichts vorbereitet sind.MethodikOnline-Umfrage unter 200 Studierenden in Europa.Pressekontakt:Felix Hansel, Tel.: +49 89 6230 3490, felix.hansel@rocketscience.com.plOriginal-Content von: ClickMeeting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151725/5341122