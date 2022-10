Madrid, Spanien, und Vancouver, British Columbia, Kanada (ots/PRNewswire) -Fans können sich jetzt für LaLiga Golazos registrieren. Die ersten Packs mit dem Besten aus LaLigas härtesten Rivalitäten, einschließlich ElClásico und geschichtsträchtigen Derbys, erscheinen am 27. OktoberBei der Markteinführung werden Ansu Fati, João Félix, Luka Modric und Marc-André ter Stegen als Gesichter des ersten vollständig zweisprachigen digitalen Sammlerstücks dienen, das von Dapper Labs entwickelt wurde.Heute enthüllten LaLiga und Dapper Labs den Namen ihrer offiziell lizenzierten Plattform für digitale Sammlerstücke - LaLiga Golazos - und den Starttermin für die geschlossene Betaversion und den ersten Drop, den 27. Oktober. Um sich einen Platz in der geschlossenen Betaversion zu sichern, die es ihnen ermöglicht, LaLiga Golazos Moments zu kaufen, zu besitzen und zu verkaufen, können sich Fans auf die Warteliste für die geschlossene Betaversion unter www.laligagolazos.com setzen lassen.LaLiga Golazos verkörpert den beeindruckenden Geist der LaLiga-Action und ihrer Spieler in Kombination mit der Leidenschaft ihrer Fans auf der ganzen Welt und bringt den Fans den Sport, den sie lieben, durch digitale Video-Sammlerstücke, die sogenannten "Moments", näher. Der Begriff "Golazos" stammt aus dem Spanischen und beschreibt ein spektakuläres Tor, aber angesichts der weltweiten Popularität des schönen Spiels hat seine Bedeutung heute Grenzen und Sprachen überschritten.LaLiga Golazos zeigt die legendärsten Spiele aller Vereine, die seit der Saison 2005/2006 an der LaLiga Santander teilnehmen, sowie die wichtigsten Spiele jedes Spieltags der laufenden Saison, die sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch verfügbar sind. Moments fängt die Höhepunkte des Wettbewerbs ein: erstaunliche Dribblings und Kunststücke, außergewöhnliche Vorlagen, unglaubliche Paraden, großartige Abwehraktionen und die Golazos, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt feiern."LaLiga ist durchdrungen von Geschichte, Tradition und legendären Momenten. Unsere Fans gehören zu den leidenschaftlichsten der Welt und wir freuen uns, ihnen eine neue Möglichkeit zu bieten, die Momente zu erleben, die sie lieben", sagte Óscar Mayo, Geschäftsführender Direktor bei LaLiga. "Mit LaLiga Golazos können Fans LaLiga-Spiele und -Momente von 2005 bis heute besitzen und sammeln. Wir entwickeln ständig neue Wege, um LaLiga, seine Vereine und Spieler unseren Fans näher zu bringen, und mit unserem Partner, dem Branchenführer Dapper Labs, können wir ihnen die Möglichkeit geben, wirklich ein Teil dieses fanatischen Erlebnisses zu sein."Fans, die an der geschlossenen Betaversion teilnehmen, können am 27. Oktober auf das erste LaLiga Golazos-Paket zugreifen, das den Momenten legendärer Spiele und Spieler aus LaLigas härtesten und unvergesslichsten Rivalitäten gewidmet ist, darunter ElClásico (FC Barcelona gegen Real Madrid CF), das Madrider Derby (Real Madrid CF gegen Atlético de Madrid), El Gran Derbi (Real Betis gegen Sevilla FC) oder das Baskenland-Derby (Real Sociedad gegen Athletic Club).Die LaLiga-Stars Ansu Fati (Stürmer beim FC Barcelona), João Félix (Stürmer bei Atlético de Madrid), Luka Modric (Mittelfeldspieler bei Real Madrid CF) und Marc-André ter Stegen (Torhüter beim FC Barcelona) wurden zum Start der Plattform als Gesichter von LaLiga Golazos ausgewählt. Sie werden in Werbeinhalten zu sehen sein, um den Fans die digitale Sammlerplattform vorzustellen und sie in der wachsenden LaLiga Golazos-Community willkommen zu heißen, die um die Plattform herum aufgebaut wird."Wir freuen uns, mit LaLiga zusammenzuarbeiten, um Fußballfans auf der ganzen Welt ein digitales Sammelerlebnis zu bieten und ihre Begeisterung für das Spiel zu teilen. LaLiga Golazos ermöglicht es den Fans, ein Stück LaLiga-Geschichte zu besitzen und an einer ganz neuen Art von Fußball-Community teilzunehmen, die sie für ihre Fangemeinde anerkennt und belohnt", sagte Jorge Urrutia del Pozo, Geschäftsführer von LaLiga Golazos für Dapper Labs. "Wir sind begeistert, dass Ansu Fati, João Félix, Luka Modric und Marc-André ter Stegen bei der Markteinführung das Gesicht von LaLiga Golazos sind und können es kaum erwarten, die legendären LaLiga-Momente dieser Spieler später in diesem Jahr mit den Fans zu teilen."Zusätzlich zu den übertragenen Wiederholungen und den verschiedenen Blickwinkeln auf die herausragendsten Spielzüge und die Reaktionen oder den Jubel der Spieler und Fans auf dem Spielfeld wird LaLiga Golazos Moments die Spielzug-für-Spielzug-Erzählung zusammen mit den Statistiken des Spiels und der Leistung des Spielers sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch enthalten. Damit ist es das erste vollständig zweisprachige Produkt, das von Dapper Labs entwickelt wurde.LaLiga Golazos wird im Laufe der Saison verschiedene Arten von Paketen anbieten. Fans, die an der geschlossenen Betaversion teilnehmen, werden im Voraus über die Zusammensetzung der Pakete, die genaue Anzahl der Moments in jedem Paket, die Größe der Editionen und die verschiedenen Raritäten informiert. Die LaLiga Golazos Moments sind in vier Seltenheitsstufen eingeteilt: Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten und Legendär. Seltenere Momente haben eine geringere Auflage. Jeder Moment ist mit den offiziellen LaLiga-Marken versehen, die seine Echtheit und sein Inhaberrecht garantieren, alles auf der Chain aufgezeichnet.LaLiga Golazos basiert auf der Flow-Blockchain, der benutzerfreundlichen und umweltfreundlichen Blockchain, die ursprünglich von Dapper Labs entwickelt wurde, um Kundenerlebnisse in großem Maßstab zu unterstützen. Flow ist die Blockchain der Wahl für führende Sportorganisationen und -ligen rund um den Globus und ist die Heimat von NBA Top Shot, NFL ALL DAY und UFC Strike. Fans können ihre LaLiga Golazos Moments über einen speziellen Marktplatz auf Flow kaufen, verkaufen oder tauschen und ihre neuen digitalen Sammlungen auf ihren Social-Media-Profilen präsentieren.Diese Partnerschaft wurde von LaLiga North America vermittelt, dem Joint Venture zwischen LaLiga und Relevent Sports, das die Liga in den USA, Kanada und Mexiko vertritt.Um mehr über LaLiga Golazos zu erfahren und sich für die geschlossene Betaversion anzumelden, können Fans die folgende Website besuchen: www.laligagolazos.comInformationen zu LaLiga:LaLiga ist eine globale, innovative und sozial verantwortliche Organisation, die in der Freizeit- und Unterhaltungsbranche führend ist. LaLiga ist ein privater Sportverband, der sich aus den 20 Sport-Aktiengesellschaften (S. A. D.) und Vereinen der LaLiga Santander sowie aus den 22 Vereinen der LaLiga SmartBank zusammensetzt und für die Austragung von Profifußballwettbewerben in Spanien zuständig ist. LaLiga ist der Fußballwettbewerb mit den meisten Social-Media-Followern der Welt, mit über 164 Millionen Followern auf 17 Plattformen in 20 verschiedenen Sprachen. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und ist in 41 Ländern mit elf Büros und 44 Delegierten vertreten. Die Organisation leistet über ihre Stiftung soziale Arbeit und war die erste professionelle Fußballliga der Welt, die eine Liga für geistig behinderte Fußballer eingerichtet hat: LaLiga Genuine Santander.Informationen zu Dapper Labs:Dapper Labs nutzt die Blockchain-Technologie, um Fans auf der ganzen Welt NFTs und neue Formen des digitalen Engagements zu ermöglichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Dapper Labs Verbraucherenthusiasten einen echten Anteil am Spiel ermöglicht, indem es sie näher an die Marken gebracht hat, die sie lieben, indem es engagierte und aufregende Gemeinschaften aufgebaut hat, zu denen sie beitragen können, und indem es ihnen neue Wege eröffnet hat, selbst zu Kreativen zu werden. Zu den aktuellen Studiopartnern von Dapper Labs gehören die Sportligen NFL, NFLPA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, die Warner Music Group, Ubisoft, Genies und UFC. Zu den namhaften Investoren von Dapper Labs gehören Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung und die Gründer von Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga und AngelList, unter anderem. Medienkontakt:LaLiga Communications Department,prensa@laliga.es / T +34 912 055 000 / M +34 616 035 335; Dapper Labs, press@dapperlabs.com