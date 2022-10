An den US-Börsen hat sich der Dow Jones Industrial nach dem erneuten Kursrutsch vom Freitag stabilisiert. Vor allem die Technologiewerte blieben am Montag aber unter Druck.New York - An den US-Börsen hat sich der Dow Jones Industrial nach dem erneuten Kursrutsch vom Freitag stabilisiert. Vor allem die Technologiewerte blieben am Montag aber unter Druck. Der Leitindex Dow legte im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 29'325,66 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 3628,57 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0...

