Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA dürfte die Voraussetzung für eine weniger aggressive Haltung der Fed darin bestehen, dass der Inflationsdruck nachlässt und der Arbeitsmarkt erste Anzeichen einer Entspannung zeigt, so die Analysten von Postbank Research.Während die erste Bedingung in Bezug auf die Konsumentenpreisinflation teilweise erfüllt zu sein scheine, gebe es den jüngsten Datenveröffentlichungen zufolge kaum Anzeichen für eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Die Konsenserwartung für die am Donnerstag zu erwartende US-Verbraucherpreisinflation liege mit +8,1% ggü. Vj. derzeit leicht unter dem Vormonatswert von +8,3% ggü. Vj. Das Hauptaugenmerk dürfte jedoch nach wie vor auf der Kerninflation liegen, für die die Analysten von Postbank Research einen Anstieg auf +6,5% ggü. Vj. (neuer Jahreshöchststand) erwarten würden. Sollte in der nächsten Woche ein unerwartet hoher Wert gemeldet werden, könnte das eine Umkehr des jüngsten Aufschwungs am Aktienmarkt auslösen. Es wäre auch nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Marktteilnehmer damit rechnen würden, dass die FED weniger aggressiv werde, und dann gezwungen seien, die Erwartungen wieder anzupassen. Werde sich diese Geschichte wiederholen? ...

