BVB Aktie nach Last-Minute-Unentschieden gegen FC Bayern im Plus

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA befindet sich zu Wochenbeginn im Plus. Nach dem jüngsten Unentschieden in letzter Sekunde gegen den FC Bayern München bleiben Aktionäre damit zuversichtlich. Während die sportliche Sicht in den kommenden Wochen an Bedeutung zunehmen dürfte, könnte eine insgesamt angeknackste Marktstimmung zu euphorische Anleger jederzeit auf dem falschen Fuß erwischen. Borussia Dortmund gelingt Unentschieden in letzter Sekunde - Anleger schöpfen neue Hoffnung Dem BVB ist am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München ein großes Ausrufezeichen gelungen. In sprichwörtlich letzter Sekunde gelang der Mannschaft der Ausgleichstreffer zum 2:2 Unentschieden. Damit rangiert der BVB punktgleich mit den Bayern derzeit auf Platz vier.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

