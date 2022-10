FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim

13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 08/22

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. Halbjahr 2022

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/22

09:00 CZE: Verbraucherpreise 09/22

09:00 TUR: Leistungsbilanz 08/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin (bis 12.10.22) + 09.30 Rede des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD)

+ 13.15 Pk mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen



DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lädt kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein

14:00 DEU: Konferenz: "Sustainable Finance 2022 - Wo stehen wir?" u.a. mit Volker Brühl, Geschäftsführer, Center for Financial Studies, und Holger Schulte, Bereichsvorstand der Commerzbank

CZE: Informelles Treffen der EU-Energieminister, Prag



USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington 15.00 h Pk zum Word Economic Outlook

16.15 h Pk zum Global Financial Stability Report



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi